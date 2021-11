Bonsoir.J'hésite fortement pour ce jeu! Je ne le connaissais pas du tout mais depuis quelques temps je le vois partout sur Youtube et j'avoue que ça à l'air tellement fun en multijoueur!Donc petite question, est-ce que certain le possède ? Si oui, il vaut le coup ou pas ?

posted the 11/02/2021 at 07:25 PM by ratchet