Enième suite du drama chez Activision Blizzard...Le soufflet ne retombant pas, la direction a lancé un retro pédalage complet !Selon Bloomberg, 40 employés auraient pris une branlée pour mauvais comportements, dont 20 auraient tout simplement fini à la porte.Ironique, Jason Shreier, tweet à propos de son nouvel article :En seulement trois mois, Fran Townsend, directrice d'Activision Blizzard, est passée de la déclaration de "déformées et fausses" concernant les allégations du procès californien mais également par des blocages des employés sur Twitter, à la rédaction de longs e-mails d'entreprise pour "apporter un changement significatif et positif".Autant vous dire que ça trolle sec sur les réseaux.

posted the 10/20/2021 at 05:58 PM by obi69