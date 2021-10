Cette fin est dantesque !!! Je pense que je suis pas prêt du tout pour la suite moi qui attend tout les dimanches l'anime sans regarder les scan je peux le dire l'arc wano est un des meilleurs Arc de one piece. Ce plan en noir et blanc représente parfaitement les samurai et cette animation parfaite !!! J'ai eu des frissons et un sentiment incroyable, Oden et son heritage ce perso est l'un des plus grands perso du manga ya pas photo !!!