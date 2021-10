Vraiment je m'attendais à un bon petit jeu sympatoche... ben j'ai l'impression de débuter un très grand jeu avec ceGraphiquement c'est très solide, c'est coloré, l'animation est mortelle, avec des scène bien marrantes. Dans le gameplay (quoique perfectible), les idées, le game design, je surkiffe. Ca me rapelle mes jeux de mon enfance, comme Crash BandicootComme quand j'ai commencé zelda botw, je retombe en enfance avec un très grand jeu, c'est ça tout le talent des jeux Nintendo

posted the 10/10/2021 at 09:35 PM by kwonga