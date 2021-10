Jim Ryan et Kenichiro Yoshida l'ont déjà fait savoir depuis plusieurs mois lors des réunions avec les actionnaires/investisseurs, les PlayStation Studios accueilleront "prochainement" une division dédiée aux jeux mobiles, ce qui explique le récent transfert de ForwardWorks Corporation (rattaché depuis sa création à Sony Interactive Entertainment, mais jamais considéré comme un studio first-party) chez Sony Music Entertainment.Pour mener à bien l'édification de ce nouveau studio (en attente d'un nom à moins qu'un futur rachat majeur lui permette d'avoir une identité et une notoriété déjà bien présente sur le marché), Nicola Sebastiani a été nommé vice-président et responsable du mobile en juillet dernier. Depuis presque huit ans, il était en charge du gaming chez Apple et a notamment été l'un des grands artisans de l'abonnement Apple Arcade.Pour mémoire, le studio mobile de Sony Interactive Entertainment développera de nouveaux jeux basés sur les licences phares de l'éditeur japonais afin d'attirer les fans, mais également un nouveau public.