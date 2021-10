Petite équipe pleine de créativité qui a développé le jeu populaire Concrete Genie.

Sony vient de mettre à jour la page dédiée aux PlayStation Studios avec l'ajout de Bluepoint Games et un nouveau logo pour PixelOpus. Aux dernières nouvelles , PixelOpus travaille avec Sony Pictures Animation (Cloudy with a Chance of Meatballs, Hotel Transylvania, The Smurfs, Goosebumps) sur un nouveau jeu PS5 utilisant l'Unreal Engine 5.L'ancien logo de PixelOpus