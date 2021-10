Plus que 12h avant l'annonce desdern... du dernier personnage de Smash Bros Ultimate.Perso j'ai pas trop d'avis, je sens un perso comme Crash, Masterchief, un protagoniste de SMTV ou de Phantasy Star ou Metroid Prime 4, Jeanne de Bayonetta, Porkey, Chorus Kids ou un autre perso random Nintendo.En tout cas ça sera pas Rayman (les japs connaissent pas).Perso j'aimerais bien un perso Dark Souls même si ça n'arrivera pas.N'empêche faire ce direct le jour de la sortie du Smash Killerquel affront...Allez à plus !

Who likes this ?

posted the 10/05/2021 at 01:45 AM by chiotgamer