Autre classement après avoir fait Zelda et Mario, voici mon classement des 6 jeux principaux de la saga Splinter Cell. Série que j'adore énormément, étant friand des jeux d'infiltration.6)- Le moins bon épisode est pour moi le cinquième de la série sortit en 2010 exclusivement sur Xbox 360. Le jeu est déjà bien plus bourrin que ne l'était les anciens épisode. Il est très cours, il m'a pas fallu plus de 7 heures pour le terminer et en plus de ça, je l'ai trouvé assez facile. Il reste quand même un bon jeu mais clairement pas le meilleur de la série. Par contre, j'ai bien aimé les interrogatoires violent de Sam, ça envoyer !5)- Dernier épisode qui date de 2013... autant dire que ça fait vieux. Blacklist, c'est conviction mais en mieux. On peut se la jouer terminator en tirant sur tout ce qui bouge, assassin furtif ou au contraire véritable fantôme qui tue personne ou presque. Les graphismes qui étaient déjà très beau dans conviction le sont encore plus ici.Le jeu est plus long que son prédécesseur et les différentes approche du gameplay font qu'il est assez varié. Malheureusement, il pèche par une histoire pas franchement folichonne.4)- Très bon épisode, avec un scénario béton. Comme le titre l'indique, Sam va devoir se la jouer Agent Double dans deux camps. Ce qui fait que le jeu a plusieurs missions à proposer que ce soit dans un camp ou un autre. Ce qui fait que deux fins sont disponible à la fin, la bonne ou la mauvaise.De plus, Sam n'opère plus de nuit où presque comme dans les anciens, mais il lui arrive de partir en mission en plein jour. Le défaut que je lui trouve cependant est que certaines missions sont limitées dans le temps, obligeant parfois le joueur à se grouiller sans trop réfléchir...3)- Un excellent épisode. Qui intègre comme nouveauté les missions dans la jungle par rapport au premier. Beaucoup de mission énormissime dans cet épisode notamment celle dans le train ou à Jérusalem. Malheureusement, il a trop peu de nouveauté par rapport au premier, mais il serait injuste de dire que c'est un Splinter Cell 1,5.Il améliore aussi certaines choses, notamment le fait de ne plus systématiquement poser le corps pour ouvrir une porte et le reprendre après. Ça paraît rien comme ça mais je peux vous dire que c'était bien gavant dans le premier...2)- Deuxième de mon classement, Chaos Theory est l'épisode qui améliore énormément de choses par rapport au précédent. Une jauge de bruit, pour déterminer si on est bruyant ou pas. De nouvelles armes ou gadget notamment un fusil à pompe, un neutraliser de lumière ou des nouveaux mouvements.Sam peut désormais mettre des coups de tatane directement dans la tronche des types pour les assomés, voir carrément les tuer avec le couteau. C'est le premier SC à être Pegi 16, les deux autres avant était 12. La violence est accentuée dans cet épisode.Il améliore énormément de chose, et on sent qu'on a passé un cap avec cet épisode. Néanmoins, l'histoire n'est pas la meilleure selon moi mais au niveau du gameplay, il arrache tout. C'est aussi un des SC les plus difficiles avec Pandora Tomorrow, notamment parce que l'IA a été améliorée, les gardes ont enfin l'intelligence de ne plus s'aventurer dans le noir comme des cons et allume une lampe de poche par exemple.1)- Alors je sais pas si c'est de la nostalgie à deux balles mais mon épisode préféré c'est bien le premier. Je trouve toujours du plaisir même plus de 10 ans après à le refaire. Alors oui, il a vieilli sur certaines mécanique de jeu, mais c'est toujours un pied monstrueux. L'histoire est géniale, le jeu est difficile mais pas trop, les jeux de lumières pour l'époque était somptueux bref, c'est vraiment l'épisode fondateur de cette grande Saga, et certaines missions sont absolument genialissime je pense notamment à celle en Chine ou à la CIA. Franchement, un Remake de ce jeu, je dis pas non ! (Même si je préférerais large un nouvel épisode cela va de soit)Et vous alors, votre classement ça donnerait quoi ?