d'apres une interview avec le phil spencer et le CEO de take twocelui ci laisse entendre que le gamepass serait a 30 millions d'abonné et on se doute bien qu'il est dans la confidenceSkip to 34:35 mins, Strauss said Xbox was “around the 30 million mark” for #XboxGamePass. Phil chuckled and said “well the last public number we announced was 18 million”.