Et oui, encore une rumeur sur GTA 6, on doit en être au nombre 128282992 ème rumeurs sur le jeu depuis le début mais que voulez vous...



Sur Instagram, "ThatSoBold" un insider révèle que Rockstar préparerait une surprise pour novembre (ou au mois de décembre) en balançant le premier trailer de GTA VI.



Selon lui, Considérant que GTA 5 devait initialement sortir à nouveau sur PS5 en novembre, le timing de cette supposée bande-annonce est assez intéressant si le rapport s’avère être exact.



De plus, l'accueil plus que mitigé du trailer de GTA V sur Ps5 à peut être poussé Rockstar à réagir.



Mais il convient de préciser que de nombreuses rumeurs ont affirmé que GTA 6 ne sortirait pas avant 2025.GTA 6 sera annoncé en novembre/décembre et se déroulera à Miami.” peut-on lire. Ce qui est intéressant ici, c’est l’utilisation de “Miami” à la place de Vice City, qui est son équivalent dans le jeu. Bien entendu, la rumeur selon laquelle Vice City serait le lieu du jeu circule depuis longtemps déjà, et ces informations semblent donc concorder.



La map serait 3 fois plus grande que GTA V (qui fait 84 km2 sur l'île et en comptant l'océan, 122 km2 environ) avec présence d'ouragan, alligator et même une map évolutive à la manière d'un Fortnite.



Bref, des rumeurs qu'on avait déjà entendu par le passé.



Enfin, Jason Schreir (j'arrive jamais à écrire son nom à lui) lui même a entendu des rumeurs comme quoi GTA VI serait enfin annoncé en Novembre, à moins du changement de plan de dernière minute.



Bref, wait and see comme on dit...



D'autre source qui en parlent juste ici :



https://www.jeuxvideo.com/news/1468358/gta-6-annonce-tres-prochainement-d-apres-un-leaker.htm



https://www.melty.fr/gta-6-enfin-annonce-en-novembre-a773457.html