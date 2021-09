D'içi à deux an Marvel pourrait perdre les droits de plusieurs de ses héros stars.en effet cela la loi à partir d'un certains nombre d'années, les ayants droits comme le créateur ou par exemple sa famille récupèrent leur création.d'içi à 2 ans par exemple Spiderma pourrait ne plus être chez Marvel et donc remettrait en cause aussi le contrat avec Sony.selon cet article, Marvel y va frontalement et au lieu de trouver un terrain d'entente avec les ayants droits, va directement devant les tribunaux!En gros les ayants droit étant en position de force, autant y aller frontalement quitte à se fâcher. Marvel a trop à perdre dans l'histoire.Je savais que Disney a toujours su reculer le passage dans le domaine public de la souris mais on arrive dans une nouvelle situation. Wait'n seeallez lire cet article:https://www.geekslands.fr/item/31580-breaking-marvel-studios-attaque-en-justice-les-heritiers-de-droits-dauteurs-de-ses-plus-grands-personnages/