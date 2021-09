Ne sautez pas au plafond si il vous plait. .... Merci !- Alors pour commencer le jeu n'est pas prés de sortir de sortir mais il "avance". toujours prévu pour 2023 ! (On vas dire 2025)- Ce sera un Open-World dans l'Océan Indien avec une ile ressemblant à Madagascar !(Je voulais les Caraïbes !)- 5 Rangs de navires reparties en taille et en catégories (cargo, combat, exploration) qui serons modélisables.- Présence d'un système de réputation !- Gameplay sur Terre à la troisième personne sans combat ..... What ?Alors merci à JVC pour les infoshttps://www.jeuxvideo.com/news/1462421/skull-and-bones-de-nouvelles-infos-sur-le-serpent-de-mer-d-ubisoft.htmHissons nos couleurs et il sort bientôt Beyond Good & Evil 2 ? Il vas battre Duke Nukem Forever si ca continue ! ^^^