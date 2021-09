Je viens de lire que le jeu sonic Colors aurait de gros bug, apparemment issu de l'émulation du jeu. Ils vont patcher le jeu prochainement. pour l'instant il s'agit de la version switch, je ne sais pas si il en est de même pour une autre version. Comment dire? Le grand retour de Sega dans le haut du panier des éditeurs c'est encore loin. De plus on parle d'un portage donc il n'avait pas d'obligation de le sortir rapidement, il ne pouvait pas savoir. Ce n'est plus de la honte mais quelle tristesse d'en arriver à sortir des jeux comme ça!

posted the 09/07/2021 at 08:56 AM by newtechnix