Voilà SFR vend sa fibre couplé avec une PS5 et 2 Dualsense2 offres, l'une avec la PS5 digital et l'autre avec la PS5 standard.- Fibre Power 8 à 32 € par mois pour les 12 premiers mois, puis 53 € par mois + PS5 édition numérique et 2 manettes DualSense pour un apport initial de 49 €, puis 8 € par mois pendant 24 mois ;- Fibre Power 8 à 32 € par mois pour les 12 premiers mois, puis 53 € par mois + PS5 édition standard et 2 manettes DualSense pour un apport initial de 149 €, puis 8 € par mois pendant 24 moisJe ne sais pas si c'est déjà épuisé ou si c'est pas encore activé ^^'Surveillez le lienDésolé pour la qualité de l'article, sur mobile et à deux doigts de dormir.