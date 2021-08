Après l'énorme succès auprès de la communauté Resident Evil et sur Twitch avec sa démo Prologue en mars, la petite équipe de fans qui s'occupent de Resident Evil During the storm nous annonce que la suite du prologue sera disponible a la fin de cette année.Pour celle et ceux qui ignorent encore ce qu'est RE: During The Storm je vous renvoie a cet article:Pour la suite des choses, la petite équipe de fans nous promet une visite dans le cinéma de Raccoon qu'on peut notamment apercevoir au début de Resident Evil 3 Remake, un nouveau système d'esquive, des WC dans le RPD (oui il n'y avait pas de chiotte en 98 pour la police) ou encore un Mr.X qui aura la possibilité de piéger la zone avec des mines pour compenser de sa lenteur.Voici les 3 petites vidéos sur la chaine officielle :Pour l'instant Capcom est complètement muet sur ce sujet mais en tout cas ça peut carrément leur donner de l’idée, ça serait tellement énorme de sortir un jeu a l'ancienne comme ça aujourd’hui et ça serait surement très rentable, avec un budget au minimum en plus.