Il faut avouer que ce mois d'août aura été un coup de maître pour le GamePass de Microsoft. Un HIT, minimum, toutes les semaines.



- Flight Simulator

- ASCENT

- art of rally

- HADES (en ce moment)

- Psychonaut 2 (la semaine pro)

- TWELVE MINUTES



C'est simple je n'aurais jamais autant consommé de jeu provenant du service depuis que j'ai la XSX (fin juin) ou meme de jeux tout court... Moi qui voulait une PS5 à la base. Au final ne pas avoir trouvé de PS5 quand j'en voulais une aura peut-être été la meilleur chose qui puisse m'arriver sur cette nouvelle gen. Quand je vois le prix que m'aurait couté tous ces jeux sans le GP.



Et le pire dans tout ça c'est que l'avenir semble encore plus fou, Back 4 Blood, Forza Horizon 5...



C'est low key un truc de malade.