Le trailer de Lucifer Saison 6 qui sera la dernière sortira sur Netflix en Septembre.Je sais pas vous mais je suis pas plus emballé que ça, j'avais trouvé la Saison 5 franchement médiocre surtout la deuxième partie...Je vous laisse voir la bande annonce, attention

posted the 08/12/2021 at 04:19 PM by populus