Dante's Inferno, jeu développé par Viscéral Games, auteur de la trilogie Dead Space entre autre est un Beat Them All édité par EA est sorti en février 2010 sur Ps3/360 et PSP.Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai finis le titre que me faisait de l'œil depuis un petit moment et je vous livre donc mon avis pour ceux que ça intéresse sans langue de bois.Tout d'abord, c'est quoi Dante's Inferno ? Et bien c'estLe jeu nous fait incarner Dante dans son périple en Enfer pour retrouver sa bien aimée Béatrice. Le jeu suit la Divine Comédie mais pas totalement, en effet, le jeu se permet quelques liberté mais c'est aucunement dérangeant, ça reste un JV quand même hein.Déjà, ce qui frappe d'entrée de jeu quand on commence Dante's Inferno, c'estetc...Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier l'ambiance impeccable du titre. Jamais l'Enfer ne m'aura paru aussi bien représenté dans un jeu vidéo, ou en tout cas tel qu'il est décrit dans la Divine Comédie., qui respecte bien l'œuvre de Dante Alighieri. On ressent quand même un manque d'inspiration sur la fin, les deux derniers Cercles en gros, mais j'y reviendrai un peu plus tard. [/g]Les décors en tout cas au début sont variés et on prend plaisir à les traverser,Car si la DA est réussi,Malheureusement, comme je l'ai dis un peu plus haut, on ressent les devs en manquent d'inspiration sur fin,même celui de la Gourmandise est un peu en dessous des autres et pourtant niveau DA, il claque aussi celui là. Les décors fait de chair et d'organe, les anus qui crachent du feu (oui oui vous avez bien lu) ça a quand même de la gueule.Niveau bestiaire, le jeu est quand même fourni, et ça m'a fait plaisir. Démon, démon ailé, Succube, Hérétiques, et j'en passe. Il ya de quoi faire et de quoi bastonner.Le jeu n'a malheureusement que deux armes, ce qui fait queLa faux donc est l'arme principale de Dante, puis viens ensuite la Sainte Croix qui sert dans les attaques à distance. Toute deux sont améliorable, et il faudra débloquer des capacités pour ces deux armes contre des âmes récoltées en tuant les mobs sur votre passage.Vous avez également la possibilité dans le jeu d'absoudre ou punir les ennemis que vous affrontez. Punir se fait avec la faux et un QTE s'enclenchera, Punir remplis la barre rouge, Impie comme.le décrit le jeu qui est la barre du "Mauvais" en gros. Absoudre se fait avec la Croix, et sur les ennemis c'est le même principe, mais ça remplira la barre bleue dites du "Bien"En plus des ennemis de base, vous pouvez également absoudre ou punir les âmes damnés que vous croiserez. Les punir se fera automatiquement alors que pour absoudre, un genre de mini jeux se déclenchera dans lequel il faudra appuyer sur les boutons de la manette quand les touches passeront dans le cercle, et plus on avance plus ça devient dur.Vous récoltez beaucoup plus d'âmes en absoudant qu'en punissant, et votre barre Impie ou Sacré augmente beaucoup plus. Le jeu permet aussi d'ajouter des "bonus" appelé Relique. Yen a un bon paquet à trouver dans le jeu, cela permet par exemple de faire plus de dégâts avec la faux, ou d'avoir une fenêtre plus grande pour faire des combos, ou encore plus dégât dans les airs etc...Ces reliques sont assez utile même si j'avoue que je me suis servis quasiment que des deux même pendant tout le jeu, mais varier les plaisir peut s'avérer sympa de temps en temps. Le personnage peut également augmenter de niveau pour peu que vous ayez choisi la voie Impie ou Sacré ou bien les deux comme moi. Ça sera nécessaire pour déjà débloquer de nouvelle attaque, mais aussi pour porter certaines reliques qui sont plus haut level.En revanche,Au niveau du gameplay pure, le jeu est constitué on va dire de 3 phases. Les phases de combats qui constituent 80 % du jeu, normal pour un BTA me direz vous. Les phases types escalade dans lequel vous devez soit vous enfuir car tout s'écroule ou encore agrippez des cordes ou sauter sur des plate forme.Et enfin les phases "énigmes" qui consiste souvent à pousser des blocs ou actionner des leviers, si elles ne sont pas difficiles , elles ont le mérite quand même de varier un peu les choses et pas juste faire du "bourrinage" de mobs.Les combats, point central du jeu, sont archi classique mais efficace.Dommage que le jeu n'est pas poussé un peu plus loin la mise en scène ou le spectaculaire, car au final peu de boss se révèlent vraiment impressionnant... après God of War 3 c'est vrai que ça pique un peu à ce niveau.Mais Dante's Inferno n'estMais le gros bémol du jeu pour moi, c'est sa difficulté qui est totalement dans les chaussettes, je m'explique.Ne faites pas le jeu en croyant, vous vous gâcherez totalement l'expérience, tellement c'est simple. J'avais opté pour le mode Infernal au départ mais arrivez à la moitié du jeu, j'ai décidé de mettre fanatique, j'en avais marre de me faire arracher la moitié de ma vie et crever par le moindre trash mob croisé...Le problème c'est que leLa difficulté est donc vraiment mal foutu, un coup le jeu est trop dur, un coup il est trop simple c'est bien relou ! Il faut jouer en Infernal pour comprendre à quel point c'est ridicule et que le moindre petit ennemi a la con peut vous faire mordre la poussière en deux seconde, je parle même.pas de boss qui vous arraché votre vie en 1 coup, pas de juste milieu, je sais bien qu'on est en Enfer mais quand même...Au niveau de la bande son, ça reste très correcte, j'aime bien le thème principale par exemple et certaine musique sont assez épique comme le combat contre le boss final.Pour ce qui est du scénario, il respecte fidèlement l'œuvre même si quelques liberté sont prise mais globalement ça suit bien l'histoire. C'est surtout la représentation fidèle de l'Enfer qui force le respect.au final.Dommage également deConclusion- Ambiance impeccable, glauque et macabre- L'enfer divinement représenté- DA qui claque parfois, et décors quand même variés- Bon bestiaire- Des combats brutaux et fun- De bon boss dans l'ensemble- Que c'est malsain...- Scénario convenable et plus ou moins fidèle- Le Cercle de la Violence et de la Cupidité très réussi- Un gameplay maîtrisé dans l'ensemble- Absoudre ou punir c'est fun !- Bande son efficace- Dante est son charisme d'huître unijambiste...- Les deux derniers Cercles totalement bâclé- la difficulté aberrante... et codé avec le cul- Pas très impressionnant au final et mise en scène qui aurait pus être mieux- Seulement deux armes... les combats finisent par se ressembler à force- Durée de vie bien trop faible- Faire le bien ou le mal ne sert au final pas à grand choseNote : 16/20