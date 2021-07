We don’t want to restrict the game to one platform, but to be honest, Ninjala goes really well with the Nintendo Switch. I don’t think that expanding to other platforms is a bad idea, but currently Ninjala has a lot of drive from Nintendo behind it, and we think the Switch is the most suitable platform at the moment.

... C'est juste que c'est la meilleure plateforme pour ce jeu.Pourtant, Ninjala reprend exactement la même formule et ambiance que Splatoon : Deux équipes de joueurs s'affrontant dans des arènes, les personnages jouables étant des adultes transformés en enfants personnalisables niveau vêtements. Et peut être qu'ainsi il serait intéressant d'agrandir le parc d'utilisateurs, notamment sur mobile je pense.A la question "Vous projetez ou non de sortir Ninjala sur d'autres plateformes ?", Kazuki Morishita le président de GungHo a répondu que si c'était en effet possible ça n'est simplement pas dans leur tuyaux actuellement.Ninjala a connu un succès étonnant sur Nintendo Switch, le jeu est gratuit avec micro-transaction et a connu plus de 7M téléchargement depuis son lancement en 2020. Le jeu a même pu avoir plusieurs collaborations dont Sonic the Hedgehog (et ci-dessus le manga Demon Slayer actuellement en court). Dans une autre interview (clic) , Morishita a notamment exprimé son souhait de voir des spin-off.