Nous considérons les jeux comme une autre nouvelle catégorie de contenu pour nous, similaire à notre expansion dans les films originaux, l'animation et la télévision non scénarisée. Les jeux seront inclus dans l'abonnement Netflix des membres sans frais supplémentaires similaires aux films et séries. Initialement, nous allons nous concentrer principalement sur les jeux pour appareils mobiles."

Au départ, nous nous concentrerons sur les jeux pour appareils mobiles. Nous sommes toujours aussi enthousiastes pour notre offre de films et séries, et nous attendons à une augmentation des investissements à long terme et à une croissance dans chacune de nos catégories de contenus existantes. Mais, puisque que cela fait presque une dizaine d’années que nous nous efforçons de créer des programmes originaux, nous pensons qu’il est temps d’en apprendre davantage sur l’intérêt de nos abonnés pour les jeux vidéo.

Pour rappel un dataminer avait reussi à trouver des images explicites dans la base de données de netflix qui représentaient une dualsense mais aussi une image de ghost of tshushima...