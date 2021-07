Et voilà, une petite rediff de la première partie de notre essai de PSO 2 New Genesis avec moumoune.Première partie que j'avais viré de twitch très vite car il y id de connexion dedans (maintenant, j'ai édité la video).si vous voulez être directement notifié de nos lives sur twitch (ce qui serai pratique pour vous, vu qu'on est pas régulier), n’hésitez pas à nous suivre sur twitch.notre chaine twitch:

L'Otaku et sa Mère

Like

Who likes this ?

posted the 07/08/2021 at 04:31 PM by kraken