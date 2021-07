Un jeu d'horreur, dont le titre vient d'une phrase latine "dum spiro, spero" - qui signifie "pendant que je respire, j'espère" et exprime le thème principal du jeu : que même face à une mort certaine, les gens sont toujours capables de décider de leur vie, d'en définir le sens à travers leurs actions vers la fin et même de triompher du mal de manière symbolique. L'histoire se déroule entre 1941 et 1944 dans le ghetto de Litzmannstadt, un ghetto de la Seconde Guerre mondiale créé pour les Juifs polonais, le deuxième plus grand ghetto de toute l'Europe occupée par les Allemands. Le joueur joue le rôle d'un garçon emprisonné qui se bat contre vents et marées pour cacher et sauver sa petite sœur.

Bien qu'à première vue, le jeu semble présenté à la première personne (vue des yeux du personnage principal), l'objectif et la principale caractéristique distinctive du jeu est la destruction du "cinquième mur" qui sépare le joueur de l'histoire présentée (pour en faire un destinataire au lieu d'un participant à part entière).

Les aspects uniques du jeu se concentrent sur l'augmentation de l'immersion par la création d'un sentiment de responsabilité du joueur pour les activités des personnages, en lui donnant la liberté de faire tous les choix dans le jeu et d'évaluer leur impact en même temps.

Le jeu est divisé en 3 actes, à la fin desquels le joueur fait un choix en déterminant lequel des épisodes il jouera ensuite. Le principal avantage de cette méthode est de faire appel au sens réel du joueur pour décider de la forme de l'intrigue, et donc de la responsabilité de ses décisions. Des dilemmes dans les actes suivants choisis en fonction des choix précédents - grâce à cela, la tension créée par les dilemmes dans les actes suivants s'intensifie selon les meilleurs principes de l'histoire dramatique. Un système étendu de relations interpersonnelles - basé sur des décisions plus petites et plus fréquentes qui ne modifient pas les événements principaux, mais affectent l'état (émotionnel, mental, physique) des personnes qui sont proches du héros.

Le succès commercial de Layers of Fear, ainsi que l'intérêt constant des joueurs pour une suite, ont convaincu Bloober Team de commencer à travailler sur un autre jeu de la série. H2O (titre provisoire) sera un jeu de cache-cache horrifique qui offrira un gameplay raffiné et de haute qualité. Ce genre combine les deux aspects les plus importants d'un jeu du point de vue du joueur : un niveau élevé d'émotions et une narration unique et captivante. L'objectif principal de l'équipe de conception est de créer un univers de jeu qui s'appuiera sur certains aspects et idées de Layers of Fear.

Les aspects suivants ont contribué au succès du dernier jeu et seront repris dans la suite : une histoire intime autour d'un personnage singulier et spécifique auquel le joueur peut s'identifier, le thème artistique, la découverte des couches de l'histoire à travers les dévoilements successifs du chef-d'œuvre, le thème de la folie, l'air de mystère et un espace fermé.

Le joueur devra survivre et découvrir l'histoire du personnage principal. En fonction des détails que le joueur a pu entrevoir au cours de son parcours, il décidera de l'issue de l'histoire. L'équipe de Bloober définit les besoins, les exigences et les préférences des joueurs potentiels en se basant sur des études de marché, des entretiens avec des éditeurs potentiels et sa propre expérience acquise lors de nombreuses réunions industrielles en Pologne et à l'étranger.

Une analyse montre que la production prévue de H20 répondra aux besoins suivants des joueurs : des histoires profondes et enrichissantes dans les jeux d'horreur, l'augmentation de l'effet d'immersion dans les jeux d'horreur grâce à une technologie innovante et l'offre d'un niveau approprié de valeur de relecture dans les jeux d'horreur grâce à une technologie innovante. Les caractéristiques qui distinguent H2O sur le marché : un haut niveau d'immersion, un gameplay ambitieux, des rappels aux actifs de Layers of fear, un design sonore exceptionnel et la fin du jeu reflète le parcours du joueur.

Présenté dans une perspective à la première personne, le gameplay est un mélange d'exploration, de survie et de combat. Les joueurs découvrent le monde en explorant l'environnement, en interagissant avec les personnages et en prenant part à des événements scénarisés. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, ils façonnent le récit en faisant une série de choix moraux qui les mèneront à l'une des deux fins au moins. Par moments, le joueur s'engage dans des combats viscéraux au corps à corps, ou en mêlée. Bien que peu nombreux et parfois facultatifs, les combats constituent toujours un défi et font monter la tension, ce qui convient à un jeu de survival horror. Le héros est constamment en infériorité numérique, ou surpuissant, et peut facilement périr s'il ne fait pas attention.

Lorsque le combat n'est pas possible, les joueurs doivent simplement rester en vie face à des obstacles apparemment insurmontables. Ils peuvent y parvenir en évitant furtivement, en improvisant ou en déjouant l'adversaire. Ces segments, y compris les rencontres avec les ennemis extraterrestres, serviront à faire monter la tension et à donner au jeu un sentiment de terreur bien nécessaire. Allez-vous esquiver vos ennemis, les distraire ou les affronter de front ?

Caractéristiques principales : cadre unique, mélange non conventionnel du Moyen-Âge et d'espèces extraterrestres, histoire mature via des aspects sombres de la foi et de l'humanité avec la forme de vie extraterrestre comme catalyseur du développement des personnages, choix moraux ambigus (devons-nous punir ceux qui nous ont fait du tort, ou se battre avec eux contre un mal plus grand ? Devons-nous sauver un enfant au prix de notre propre vie ?), un mélange de furtivité et de combats intenses et viscéraux (corps à corps et mêlée) et un cadre historique qui rend l'histoire plus réaliste et plus accessible, ce qui permet de créer des spin-offs potentiels dans d'autres périodes historiques (à la Assassin's Creed).

Europe Créative est un programme cadre de soutien aux secteurs de la culture et de la création élaboré par la Commission européenne. Nombreux sont les studios dans l'industrie vidéoludique à se faire aider pour mener à bien le développement d'un ou plusieurs jeux ambitieux, et c'est notamment le cas de Bloober Team. Dum Spiro , financé en 2016 H2O , financé en 2018 Black , financé en 2019Alors ? Lequel des trois serait lié au nouveau Silent Hill en partenariat avec Konami ?