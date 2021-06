Tout d'abord, pardonné le jeu de mot pourri du titre x). De plus, c'est vrai qu'à moitié car je me suis pas non plus totalement emmerdé sur Far Cry Primal, j'y ai même trouver du fun. Mais avant de rentrer dans les détails, laissez moi vous détailler ce qu'est ce Far Cry Primal.Far Cry Primal se déroule à l'âge de Pierre et plusLes Wenja sont votre tribus, venus s'installer en Oros, le monde du jeu qui s'apparente grosso modo à l'Europe Centrale, pour y découvrir de nouvelle terres et s'y installer. Mais qui dis nouvelle terre dis également tribus ennemis, au nombre de deux, également installer en Oros. Tout d'abord lesVient ensuite lesVous l'aurez compris, vous n'êtes pas vraiment le bienvenu en Oros, car tout ce beau monde voudra votre peau. En plus des deux tribus ennemis, et comme dans tout Far Cry qui se respecte, la faune ne sera pas non plus des plus amicales. Ours, lion des cavernes ou encore tigre à dent de sabre voudront bien jouer avec vous.Et en plus de ça, elle est variés !En plus d'avoir une faune varié, le monde d'Oros est sublime.Heureusement, un petit arsenal fait de bois ou de silex pourront vous prêter mains forte lors de vos pérégrinations dans Oros. Âge de pierre oblige, ici pas de magasin d'armes, les armes se fabriquent via un système de craft, et de loot que vous devrez fabriquerIl faudra constamment partir explorer pour vous ressourcer, récupérer du matériel etc... Ça se fait très simplement, d'autant plus que la vision de Takkar aide bien pour repérer les ressources en surbrillance. Les armes plus avancées ne seront pas disponibles au début, et pour ça vous devez avancer dans l'aventure principale en aidant des PNJ via des missions à votre village, sorte de "HUB" ou vous avez votre propre chez vous, la grotte de Takkar.Ici vous pourrez voir votre progression, et m'aime améliorer votre grotte. Far Cry Primal à une sorte de système de "gestion" même si le mot est un peu gros étant donné que la seule chose que vous pouvez faire, c'est améliorer les habitats nommé huttes pour débloquer des armes ou autre ressources inaccessible auparavant.Chaque PNJ "principaux" à sa propre hutte que vous pouvez améliorer via les ressources que vous trouverez tout au long du jeu. Pour remplir votre village, vous devrez sauver des Wenja éparpiller au quatre coins d'Oros et les rallier à votre tribus, souvent en les tirant d'un mauvais pas. Que ce soit via des événements aléatoire dans le jeu, ou en capturant des camps ennemis, qui font leur retour également dans cet épisode.Malheureusement,Ce qui fait qu'au final, on se lasse assez vite de sauver ces pignoufs au quatre coins d'Oros, la récompense étant maigre. De plus, les quêtes sontEt c'est pasDommage également d'avoir fait un monde aussi crédible,Malheureusement, le monde d'Oros n'est pas très palpitant à arpenter, en partie à cause d'événements répétitif, ou d'à côté pas bien intéressant comme ces foutus collectibles à choper et qui servent à rien si ce n'est à choper de l'XP à repartir dans un arbre de compétence vu et revu.La monté en puissance du personnage intervient trop rapidement également, un monde primitif et dangereux comme celui là ne vous résistera pas bien longtemps. Et si ça fonctionne au début, Takkar devient une machine à tuer après quelques heures de jeu seulement. Dommage que le côté survie n'est pas été plus poussé dans un jeu ou le contexte s'y pretais à merveille, et on sent Ubisoft frileux car ils ont quand même tenté un peu, les ennemis à la manière d'un Dying Light sont plus dangereux la nuit, et s'aventurer dans les toundras d'Oros peut vous faire mourir de froid si vous êtes pas vêtus convenablement.Faire du feu peut vous permettre de vous réchauffer. On sent que Ubi a voulu faire un petit côté survie mais ça tombe totalement à plat car on monte trop vite en puissance, et débloquer les compétences pour vaincre le froid ne prend guère de temps. De plus, une fois vos armes amélioré à fond, vous ne craindrez plus le moindre petit animal ou presque, les mammouths restent coriace.Le côté survie en prend donc un coup et quel dommage que Ubi n'est pas poussé le truc plus loin encore, même si oui Far Cry n'est pas un jeu de survie à la base mais là le contexte s'y pretais à merveille.Activer peut être l'option mort permanente mais encore faut il en avoir le courage.La grande nouveauté au final en plus du contexte, c'est la possibilité d'apprivoiser des animaux, mais là encore ca se fait très simplement, lancer un bout de viande, appuyer sur carré et c'est pliés... Même si pour les animaux les plus coriaces, il faudra d'avoir les vaincres, un peu comme des sortes de boss. Le fait d'apprivoiser des animaux est quand même vraiment sympa cependant, car en plus de vous faire un pote, celui ci vous sera d'une grande aide. Attaquer un ennemi, prendre à revers, ou encore chasser à votre place un animal, voir carrément l'utiliser comme moyen de transport, et puis franchement, chevauché un tigre à dent de sabre sous un soleil couchant, ça a pas de prix !Beaucoup d'animaux sont apprivoisable et yen a pour tout les goûts ! D'autre sont basé discrétion alors que d'autre sont dans la force pure. Takkar dispose également d'une chouette très utile qui pourra marquer les ennemis, étudier le terrain ou encore largué des bombes.Car oui, comme dis plus haut, les camps font leur retour, toujours dans la discrétion ou dans le bourrin, la discrétion fait quand même remporter plus d'XP et encore plus si ya pas d'alarme de déclenchée. Le principe est le même que dans les anciens Far cry, neutraliser les ennemis un par un et allumer le bûcher pour "conquérir le territoire" et s'en servir comme point de voyage rapide. Les avant postes, c'est le même principe sauf que c'est un petit peu plus difficile, il ya plus d'ennemi etc...Ça reste toujours fun de capturer ces camps, même si les possibilités sont un peu moins nombreuses que les anciens vu l'arsenal limité du joueur, âge de pierre oblige... Même si on sent que Ubisoft s'est fait plaisir avec quelques ajouts comme les bombes insectes, qui une fois lancé sur un ennemi libère une nuée de guêpes tuant tout sur leur passage, ou des bombes berserk rendant fous les ennemis et les faisant s'attaquer entre eux.On retrouve également l'arc indémodable, des sagaies, des gourdins parmi l'arsenal de Takkar, a noter le côté plus corps à corps dans les combats, à base de fracassage de tête à coups de gourdins ou de sagaies, pour des combats plus viscéraux qu'auparavant, et ça fait plaisir.Les combats sont brutaux et plutôt fun même si aller au CAC peut parfois s'avérer suicidaire, les ennemis faisant bien mal.Les + :- Oros, magnifique.- Très joli graphiquement- faune et flore toujours impeccable, ces mammouths !!!- Gameplay très bon- Ambiance excellente, immersion totale et crédible.- Le pari d'avoir osé faire un jeu sur la Préhistoire ! Risqué mais original- Le dialecte- La capture de camps reste fun- Du mieux dans L'IA- Musique discrète mais efficace- Se défoncer la tronche à coup de gourdins !Les - :- Répétitif, répétitif...- Un monde pas si intéressant que ça a explorer- Un manque de challenge, on devient trop vite trop puissant.- Un village qui sert au final pas à grand chose- Quêtes annexes naze, collectibles inutile et qui pullulent.- Du remplissage- Un solo peu marquant et une histoire banal- Le coté survie aurait pu être génial mais il passe totalement à la trappe !- Je m'y suis emmerdé pas mal de fois...Note : 13/20