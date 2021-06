scénario

l'artilleries lourdes est inévitable

A fortiori bonsoir,J'aimerais que l'on parle de celui qui est considéré comme le pire de la série:Cette idée m'est venue après que RE8 a encore réussi a diviséResident Evil 4 est limite considéré comme un messie et père fondateur des TPS moderne.Resident Evil 5 et 6 (surtout 6) sont considérés comme d'excellent TPS mais de très mauvais RE.: l'horreur délaissé pour l'action.Je vais peut être me faire l'avocat du diable mais bon, je crois dur comme fer queDéjà les zombies de R.E n'ont rien avoir avec les zombies classiques (lents comme ceux de Walking Dead, les 1er films hollywoodiens etc.)Dans le scénario, le virus-T et surtout le virusG+Las Plagas a permis la naissance/mutation de vrais machines a tué. On assiste a de vrai monstres géant et donc:. Le virus fini même par ravagé une partie du monde et bien sur les nations déploies l'armée, des milices privée sont crée etc. tellement le danger est omniprésent avec aussi le bioterrorisme.Donc c'est pas un peu normal qu'on a eu droit a des RE5/6 qui sont allé dans le sens de l'action que juste bloqué dans un manoir glauque ? Même RE Revelation 1 qui essaye de revenir au sources de la série avec le niveau du bateau va très vite cédé a l'action parce que ben...pas le choixLes monstres sont aussi présent en dehors du bateau, donc il y a intérêt a avoir minimum un M4 sur soit...Resident Evil 7 de manière générale est acclamé par tous (bien que persso j'ai aimé mais pas fan de FPS) et donc Capcom continue dans la même lancée avec Resident Evil 8 et les fans ENCORE divisé ?!Et si le problème pour une fois c'était pas Capcom mais...nous ?^^ Moi j'ai adoré RE8.Et RE6 pour moi:+Bonne durée+Bon jeu d'action entre potes+La campagne d'Ada+Le tant attendu duo Chris/Leon-gâché par un 3eme duo de teens boutonneux (Jake/Sherry)-Le format bordélique des campagnes-les zombies toujours vivant après des balles dans la tête!