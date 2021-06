Parce que sérieux ca dévient ridicule, depuis son annonce en 2017, on as rien eu à part ça !Je sais qu'ils ont bossé sur Astral Chain et Babylon's Fall, mais de la à ce que Platinum Games n'ait rien à nous montrer sur Bayonetta 3 faut pas exagérer.Est ce qu'ils arrivent pas à gérer le développement de ce jeu ? Assiste on à un Scalebound 2 Le Retour ?