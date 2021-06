Difficile de passer à côté du personnage de Rivet la star incontestée du nouveau Ratchet and Clank, mais plus je regarde le personnage et, son look et son background et plus je me peux m'empêcher de penser à Furiosa de Mad MaxLes similarités sont nombreuses à commencer par le bras mécaniques les lunettes de mécanos, le coté ultra débrouillard, badass et solitaire, et une appartenance à la résistance de leurs mondes respectifsJe peux me tromper ou spéculer comme dirait Zekk (le rabat joie de service du siteMais qu'en pensez vous? Inspiration secrète ou coïncidence ?