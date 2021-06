We’re now in the final stages of internal testing, and we’ll be upgrading the experience for Ultimate members in the next few weeks,” says Kareem Choudhry, head of cloud gaming at Microsoft. “The world’s most powerful console is coming to Azure.”



The upgrade will include major improvements to xCloud, with players able to benefit from the same faster load times and improved frame rates that are available on Xbox Series X consoles. Microsoft’s xCloud service launched in September, powered by Xbox One S server blades. The load times have been one of the troubling aspects of using Xbox game streaming, and this upgrade will dramatically reduce the wait time of launching games. Players will also be able to access Xbox Series X / S optimized games



Nous en sommes maintenant aux dernières étapes des tests internes et nous améliorerons l'expérience des membres Ultimate dans les prochaines semaines », a déclaré Kareem Choudhry, responsable du cloud gaming chez Microsoft. « La console la plus puissante au monde arrive sur Azure. » La mise à niveau comprendra des améliorations majeures de xCloud, les joueurs pouvant bénéficier des mêmes temps de chargement plus rapides et des fréquences d'images améliorées disponibles sur les consoles Xbox Series X. Le service xCloud de Microsoft a été lancé en septembre, alimenté par les lames de serveur Xbox One S. Les temps de chargement ont été l'un des aspects troublants de l'utilisation du streaming de jeux Xbox, et cette mise à niveau réduira considérablement le temps d'attente du lancement des jeux. Les joueurs pourront également accéder à des jeux optimisés Xbox Series X/S