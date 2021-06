oblige, à chaque mort vous retournerez au site du crash au début du jeu, sans toutes les améliorations et en ne gardant que la monnaie qui s’appelle l’éther, permettant de purifier des objets pour reprendre de la vie ou des coffres avec des armes.

Returnal est un pur jeu d’action totalement survolté - où rester en mouvement vous gardera en vie - renouvelant ses situations à chaque niveau pour vous surprendre et vous garder tout le temps en alerte.

posted the 06/08/2021 at 03:48 PM by obi69