Ma soeur est prof de yoga et elle m'avait demandé de réaliser des flyers pour ses stages. On s'était fait une séance photo dans sa salle (je suis passionné de photo).

Voulant mettre des infos sur le flyer, je me suis dit qu'il faudrait plutôt renvoyer à un site internet... Et je me suis rendu compte qu'elle n'en avait pas. Elle est donc très peu visible sur le net.

Moi j'avais une petite expérience, j'ai mon site photo mais c'était vraiment du tout intégré. J'avais du temps, je me suis dit que j'allais bidouiller pour voir.

Je suis tombé sur la solution wix, mais quelle merveille ce truc, tout est possible!

Je lui ai non seulement fait des pages de renseignements, mais aussi un système de réservation des cours sur abonnement payable en ligne, un accès à des cours en visio, une boutique... Et là on travaille sur des formules de programmes en video. C'est juste ouf les possibilités, et tellement intuitif!

Cerise sur le gâteau les gens ont même une appli pou réserver leurs cours!

Je vous laisse regarder le résultat : http://www.kantiyogaetsoins.com