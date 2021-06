Train fantôme de la compagnie Zanetti : Train disparu avec 104 passagersCette histoire effrayante parle d'un train fantôme qui a disparu dans les airs avec tous les passagers à bord. Il n'a jamais été retrouvé et le sort de ces passagers reste un mystère.Les autorités ne pouvaient pas croire comment un train entier pouvait disparaître sans laisser de trace. L'enquête sur cette mystérieuse disparition n'a pu aboutir à aucune conclusion.L'histoire du voyage dans le temps du train Zanetti est-elle vraie ou fausse ? Eh bien, oui et non. Le train Zanetti était réel. Il a été fabriqué en 1911. Mais nous ne savons pas si le train a vraiment voyagé dans le temps. Comme toutes les histoires de fantômes, nous ne savons pas si c'est réel ou non.En 1911, une entreprise italienne pionnière dans la fabrication de trains nommée Zanetti, a décidé de lancer un nouveau train sur une voie nouvellement chargée pour permettre aux passagers fortunés de voyager à travers la beauté pittoresque de la nature à travers les montagnes de Lombardie. Le luxe des passagers était l'importance primordiale de la compagnie.Tout au long du voyage, les passagers seraient nourris avec de la nourriture et de l'alcool, et ils pourraient profiter de la beauté pittoresque de la nature à travers leurs fenêtres en savourant leurs repas et leurs boissons. L'itinéraire du train conduirait le train à travers le tunnel de Lombardie qui faisait 800 mètres de long. Ce tunnel s'est avéré être le plus long tunnel ferroviaire construit à cette époque.Compte tenu des passagers ciblés, le train était composé de tous les derniers équipements de luxe dans leurs autocars. Le train lui-même était un tout nouveau train construit avec toutes les dernières technologies disponibles à cette époque.Le train était prêt avec toutes les commodités pour la course d'essai. Le train avait trois compartiments luxueusement conçus avec un moteur. Pour rendre l'essai réussi et grandiose et pour promouvoir et annoncer leur train, la direction de Zanetti a eu une idée innovante.Ils ont sélectionné et invité 100 personnes à être les premiers passagers de leur train qui fera l'objet d'un essai. Ils circuleront gratuitement de la gare de départ à la gare d'arrivée et retourneront à la gare de départ. Au cours de leur voyage, ils seraient nourris en chemin avec de la nourriture et des boissons alcoolisées.L'idée derrière cette idée était de rendre le train populaire parmi les gens riches afin qu'ils puissent profiter de leur voyage et partager leur expérience avec d'autres, ce qui leur permettrait de gagner plus de revenus. Cela servirait également de moyen de publicité et de promotion.Le 14 juillet 1911, le train part à l'heure de la gare de départ avec 100 passagers invités et 6 membres d'équipage, soit 106 passagers au total. Les passagers savouraient leurs repas en traversant la beauté pittoresque des banlieues montagneuses. Certains discutaient, d'autres regardaient par la fenêtre.Le train traversait les gares une à une. Les passagers appréciaient leur voyage. Les gens debout dans la gare ont renoncé au passage du train. Le train s'arrêta à la gare souhaitée et repartit pour son voyage.Pendant le trajet, le train a atteint le tunnel de Lombardi. Le train est entré dans ce tunnel long d'un demi-kilomètre. De nombreuses personnes debout à côté de la voie ont vu le train se diriger vers le tunnel.Le train est entré dans le tunnel, mais il n'est jamais sorti du tunnel de l'autre côté. La gare de l'autre côté a attendu l'arrivée du train, mais il n'est jamais arrivé à la gare. Les gens de la gare suivante ont attendu assez longtemps pour que le train arrive. Mais on ne voyait nulle part le train sortir du tunnel.La direction de Zenetti Company était désorientée ; ils ne pouvaient pas comprendre la raison. Une enquête a été lancée, pour retrouver le train manquant et retrouver l'état des passagers. Après l'incident, les cheminots et les responsables de la direction ont fouillé chaque mètre carré du tunnel, mais le train était introuvable.Les preuves ont révélé que le train a quitté la gare avant d'entrer dans le tunnel, mais personne n'a vu le train en sortir. Comment un train entier peut-il disparaître sans laisser de trace ? Le tunnel de Lombardie ne faisait qu'un demi-mille de long et il n'y avait pas d'autres déviations, seulement l'autre côté à parcourir. Mais ni il n'y avait de train ni aucun signe d'accident. Le train vient de disparaître.Au cours de l'enquête, toutes les données du signal, les stations intermédiaires ont été collectées. Ils n'ont fourni aucune explication concluante quant à l'endroit où le train a disparu avec ses passagers.Deux passagers se sont présentés et ont affirmé qu'ils faisaient partie des passagers invités du train. La liste des passagers a également confirmé leur présence. Ils ont tous les deux réussi à sauter du train alors qu'il entrait dans le tunnel.Ces deux passagers ont déclaré à la presse italienne que, alors que le train approchait du tunnel, un épais brouillard blanc est venu de nulle part et a commencé à entourer le train. Le train a ralenti à l'approche de l'entrée du tunnel. Le brouillard devenait de plus en plus dense et commençait à envelopper le train. Ces deux hommes ont paniqué et ont sauté du train avant que le train n'entre dans le tunnel.L'un des deux passagers survivants a déclaré aux médias italiens qu'il avait entendu un bourdonnement alors que le train approchait du tunnel avec un brouillard dense et blanc de nuages ​​engloutissant le train comme une vague. Le premier compartiment était entièrement à l'intérieur du tunnel, et le train avançait lentement. Il a eu peur et a sauté du troisième compartiment du train.Alors qu'il sautait, il a également vu un autre passager sauter du train. Ils ont tous les deux touché le sol durement, et c'était la dernière chose dont il se souvenait. Ce sont les deux seuls passagers survivants de ce train.Ces deux passagers ont été examinés par un psychiatre et ont constaté qu'ils souffraient de troubles du sommeil et d'autres troubles du stress. Les informations de ces deux passagers n'ont fourni aucune preuve quant à l'endroit où se trouve le train.Les responsables ont décidé de fermer le tunnel pour le trafic ferroviaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce tunnel a été bombardé et fermé pour toujours.Il existe des archives de moines médiévaux de Modène qui ont vu un train à trois voitures avec des personnes à l'intérieur. Le cheval était le seul moyen de transport le plus rapide à l'époque. Le train Same Zanetti qui traverse les voies a été repéré dans de nombreux autres pays, en Allemagne, en Roumanie et en Italie.L'étrange incident du train ne s'est pas arrêté là. L'un des proches d'un passager fouillait dans les archives. Il a trouvé un dossier intéressant, en 1840, les dossiers locaux d'un hôpital suggéraient que 104 Italiens avaient été admis à leur hôpital dans un état de trouble mental.Le psychiatre qui les a soignés a laissé une note disant que les 104 patients étaient vêtus de vêtements étranges et tous ont affirmé qu'ils avaient voyagé dans un train Zanetti depuis Rome en Italie. Ce qui surprit l'infirmière et les médecins traitants en 1840, c'est qu'ils ne savaient pas comment toutes les personnes admises prétendaient la même chose.Certaines des personnes admises avaient une boîte à cigarettes portant la date de fabrication 1907. La boîte à cigarettes est encore conservée dans un musée mexicain. Tous ces patients se comportaient étrangement, donc les médecins traitants et les infirmières ne les prenaient pas au sérieux.Un train qui a été construit en 1911, transportant 106 passagers dont deux passagers ont sauté faisant le compte à 104, atterrit dans un hôpital dans un état de dérèglement mental en 1840, affirmant qu'ils sont les passagers du train Zanetti. Le psychiatre n'a pu trouver aucune preuve concluante. Il n'y avait pas d'autres enregistrements des patients.Le 29 octobre 1955, dans une petite ville du nom de Zavalichi en Ukraine, dans l'ancienne URSS, un signaleur en service a vu un étrange train à l'ancienne rouler lentement sur les voies. Il a vérifié son agenda concernant son arrivée mais n'a rien trouvé.Le train avait la même locomotive Zanetti, sans personne dans la cabine du conducteur, les trois voitures du train étaient toutes verrouillées et les rideaux des fenêtres baissés.Le signaleur s'est frotté les yeux et n'a pas pu croire d'où venait ce train. Il n'avait jamais vu un tel train auparavant. La description du train fournie par lui correspondait exactement à celle du train Zanetti.Il est peu probable qu'un signaleur en URSS sache quoi que ce soit sur le train Zanetti qui a été perdu en 1911. Le même train a de nouveau été repéré en 1991 près de la Crimée.