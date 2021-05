En effet, Nvidia vient d'annoncer sa présence au Computex 2021 en tenant une conférence qui aura lieu le 1er juin.D'après le site allemand WinFuture, Nvidia profitera de cette conférence pour enfin annoncer officiellement les RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti déjà confirmées par de nombreux leaks dont le dernier en date par un leak venant de MSI ( ici Si l'on se fie aux dernières rumeurs, la RTX 3080 Ti serait basée sur le GPU GA102-225 et regrouperait 80 SM, 10 240 cœurs CUDA, 80 cœurs RT et 320 cœurs Tensor avec 12 Go de GDDR6X sur un bus 384 bit.À titre de comparaison, la RTX 3080 dispose de 8704 cœurs CUDA et de 10 Go GDDR6X.Quant à la RTX 3070 Ti, elle serait basée sur le GPU GA104-400 et regrouperait 48 SM, 6 144 cœurs CUDA, 48 cœurs RT et 192 cœurs Tensor avec 8 Go de GDDR6X.À titre de comparaison, la RTX 3070 dispose de 5888 cœurs CUDA et de 8 Go, mais en GDDRX.Deux cartes graphiques qui pourront être lancées courant juin selon les derniers leaks.En espérant qu'il y a du stock pour ceux qui sont intéressés...