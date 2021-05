L'annoncé s'est déroulé il y a quelques jours où Game Informer a présenté sa prochaine couverture qui met en vedette le prochain jeu de Double Fine, le bien nomméAvec ceci, la promesse d'une fournée d'infos avec du gameplay et des interviews avec Tim Schaffer, pour une sortie du jeu confirmée pourDes rumeurs persistantes ces derniers temps indiquent la possibilité que le jeu soit disponible pendant l'E3 alors que le jeu était déjà disponible en pré-chargement chez certains. Un Shadow-Drop en cours de conférence ? Il n'y a qu'un pas que je ne vais évidemment pas franchir.L'annonce s'est accompagnée d'une première vidéo qui dévoile des extraits de gameplay du jeu avant une seconde nous dévoilant de nouveaux psy que Raz va pouvoir utiliser tout au long du jeu.Double Fine en profite au passage pour sortir une vidéo revenant sur l'état d'avancement du projet et l'ambiance d'une équipe travaillant exclusivement à distance non sans quelques touches d'humour propre au studio.Le jeu est toujours prévu sur. Des nouvelles vidéos du jeu peuvent apparaître au cours de ces prochains jours, j'essaierai de les relayer le plus rapidement possible !