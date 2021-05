Information

L'information est tirée du dernier rapport financier de Nintendo.

Que penseriez-vous d'un tel rachat ? Chose qui pourrait arriver plutôt que prévue si j'étais un des fameux insider, dénicheur de leak ou bien créateur de rumeur qui auraient affirmés directement un tel rachat.Mais non, je suis pragmatique.Par contre,Cette annonce devrait entrer en vigueur le, lors de la 81e assemblée générale des actionnaires de Nintendo.Nintendo et Illumination sont actuellement associés sur le prochain film d'animation Super Mario qui devrait débarquer en 2022 sur nos écrans de cinéma. Si ils ne referment pas d'ici là. Pour l'instant rien n'a été montré et nous attendons la première bande annonce.Meledandri et Shigeru Miyamoto sont étroitement impliqués dans le projet.Je finirais en revenant à mon titre aguicheur, dans un monde d'aujourd'hui qui va très vite et où tout est possible,La parole est à vous, que pensez-vous du sujet, est ce une bonne idée ce nouveau poste ? Et soyons fou, mon leak vous inspire t'il ? :