Rencontres paranormales à Aokigahara, la forêt du suicide du JaponAu pied du mont Fuji emblématique du Japon, se trouve la destination hantée des âmes perdues connue sous le nom d'Aokigahara, tristement connue sous le nom de "forêt des suicides". La forêt d'Aokigahara se trouve à la base nord-ouest du pittoresque mont Fuji, dominant les arbres avec son sommet majestueux. La région est un paysage d'une grande beauté, célèbre pour ses vues à couper le souffle, ce qui l'a rendue très populaire auprès des randonneurs et des visiteurs. La forêt elle-même a une superficie d'environ 35 kilomètres carrés et de loin, elle ressemble à une région sauvage idyllique et vierge. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses et la mer des arbres a acquis une sinistre réputation comme l'un des endroits les plus hantés du Japon.Au moment où l'on entre à Aokigahara, il devient rapidement évident qu'il y a quelque chose de sinistre. Certains visiteurs ont décrit les sons comme quelque peu obsédants, comme s'ils étaient entendus à travers un voile épais dans une autre dimension. On dit également que les boussoles ne fonctionnent pas correctement. L'aiguille peut bouger par saccades ou, au contraire, la ralentir. Une explication est que ce phénomène est causé par des anomalies magnétiques induites par les riches dépôts de fer magnétique dans le sol volcanique de la région, cependant, l'effet désorientant de la forêt va au-delà du simple fonctionnement des boussoles. De nombreux randonneurs qui s'aventurent à Aokigahara, même les plus expérimentés, affirment qu'il est étrangement facile de se perdre ou de se perdre dans cet endroit sombre et silencieux.Il n'est pas rare d'entendre des histoires de randonneurs voyageant inexplicablement en rond, ou incapables d'avancer avec succès, même sur de courtes distances. Cet effet étrange a conduit de nombreux visiteurs à placer des panneaux ou du ruban plastique pour ne pas se perdre. Un autre détail inquiétant est la grande quantité d'ordures éparpillées sur le sol de la forêt à certains endroits. Paires de chaussures, pour enfants et adultes, alignées sur des rondins recouverts de mousse. La poupée d'une fille aux yeux écarquillés sur les racines tordues d'un arbre, ses yeux vides levant les yeux comme s'ils essayaient de scruter à travers les branches qui obscurcissent le ciel. Il n'est pas non plus difficile de trouver des bibelots et des objets abandonnés parmi les arbres. Ces éléments semblent discordants et déplacés sur le sol forestier de cette nature sauvage préservée, et ne servent qu'à intensifier un sentiment croissant d'appréhension.Indépendamment de ces événements étranges, de nombreux touristes visitent encore la région pour voir les paysages magnifiques et les nombreuses cavernes rocheuses qui abondent dans l'endroit. Beaucoup de ces cavernes sont dangereuses pour ceux qui ne se doutent de rien, et les panneaux d'avertissement abondent parmi les arbres épais, mais un grand nombre de visiteurs défient encore les avertissements pour les voir chaque année. Au-delà des éléments obsédants de la forêt, il y a un côté encore plus sombre à Aokigahara. Outre les visiteurs, il y a les innombrables âmes perdues qui viennent ici chaque année pour mourir. Aokigahara, est connu comme "L'endroit idéal pour mourir", c'est-à-dire l'endroit le plus populaire pour se suicider au Japon et le deuxième au monde après le Golden Gate Bridge à San Francisco. Depuis au moins les années 1950, la forêt a attiré un nombre croissant de personnes qui viennent à la solitude pour leur dernier souffle, et en 2003 un nombre record de 108 suicides a été enregistré.Le nombre est même susceptible d'être encore plus élevé qu'on ne le pensait en raison des nombreuses grottes, crevasses et cavernes, et de la capacité de la forêt à décomposer rapidement et complètement les restes. Certains des corps de ces victimes sont retrouvés par des visiteurs qui, en se promenant dans la nature, découvrent l'horrible vue d'un cadavre suspendu à un arbre ou à un squelette avec ses jambes sortant du feuillage dense. Il est difficile pour la police et les volontaires de localiser tous les morts cachés dans cette sombre forêt, ou d'estimer avec précision le nombre de morts et d'implorer les visiteurs de signaler les cadavres sur lesquels ils pourraient tomber, le nombre réel de victimes est inconnu.Expériences paranormales à AokigaharaCela nous amène à ceci: nombreux sont ceux qui croient que la forêt est intensément hantée, voire maudite, et il existe de nombreuses histoires effrayantes de la forêt qui traitent du surnaturel. Même avant qu'il y ait des enregistrements de suicides à Aokigahara, la région était depuis longtemps imprégnée de folklore et de mythologie. On a longtemps pensé que la forêt était habitée par des démons et des fantômes chassant les voyageurs. L'une de ces histoires vient d'un Kenji, qui a fait un voyage à Aokigahara pour faire de la randonnée et aussi par curiosité macabre après avoir écouté toutes les histoires pendant une longue période. Kenji marchait avec un ami à travers la forêt quand ils sentirent que tout le monde autour d'eux était inhabituellement calme et silencieux, comme si chaque bruit des arbres était loin. Puis ils ont remarqué ce qu'ils prenaient au début pour être un autre randonneur marchant à travers les arbres, cela s'avérerait être quelque chose de beaucoup plus étrange."Nous pensions que c'était un autre randonneur, mais nous avons ensuite réalisé que cette personne n'avait aucun détail, aucune couleur", a expliqué Kenji. "C'était comme s'il n'était qu'une ombre sans relief. Il semblait également nous suivre, mais il était à l'écart, dans les arbres, et il n'y avait pas de bruits de pas ou de feuilles. C'était étrange, mais c'est devenu plus étrange quand j'ai vu cette silhouette passer derrière des arbres. Je m'attendais à ce qu'il sorte à nouveau de derrière les arbres, mais à la place, il était soudainement à environ 10 mètres, comme s'il venait de se téléporter. Il n'y a aucun moyen que quelqu'un ait pu parcourir cette distance sans que je m'en rende compte. Après un certain temps, l'étrange intrus est resté là à nous regarder et a ensuite disparu sous nos yeux. "Tout aussi dérangeant était un autre témoin qui était en randonnée et a vécu une expérience effrayante qui semble certainement être de nature assez paranormale. Cette fois, c'était une femme, nommée Keiko, qui à l'époque faisait de la randonnée avec deux autres personnes. Des choses assez troublantes s'étaient déjà produites lors de leur visite, comme une chaussure au milieu du sentier sur lequel ils se trouvaient sans raison apparente. Cependant, la situation a empiré quand ils ont entendu ce qui ressemblait à un cri dans la forêt."Nous avons entendu ce qui ressemblait à une femme qui pleurait", a déclaré Keiko. "C'était très étrange, mais c'est devenu plus alarmant quand il a semblé devenir plus fort. Nous pensions que c'était peut-être quelqu'un en difficulté, alors nous nous sommes mis en quatre pour voir si nous pouvions trouver cette personne. C'était étrange, car alors que nous nous dirigions vers ce que nous pensions être la source des pleurs, cela semblait s'éloigner, nous emmenant plus profondément dans la forêt. Ce qui rendait tout plus effrayant, c'est que les pleurs semblaient devenir plus désespérés et angoissés alors que nous les poursuivions. Nous avons appelé qui que ce soit, mais ils n'ont pas répondu. J'ai juste pleuré. Nous sommes allés assez loin dans la forêt, jusqu'à ce que finalement il semble que nous nous approchions de la source. Les pleurs devenaient de plus en plus forts, nous y étions presque. Et puis ça s'est arrêté soudainement. Cela s'est arrêté complètement. Nous avons été un peu surpris, puis mon ami a montré du doigt, et là, suspendue à un arbre, se trouvait une corde qui retenait les restes de ce qui avait été une femme. Nous sommes sortis de là rapidement et avons contacté les autorités. C'était un autre suicide. Je me suis toujours demandé si ce que nous entendions était le fantôme de cette femme qui nous conduisait à son cadavre oublié. "Un type récurrent d'expérience paranormale à Aokigahara est le sentiment que quelque chose poursuit les gens. Il semble que dans ces cas, une certaine énergie spirituelle ait réussi à adhérer aux visiteurs. Un homme marchait dans les bois avec sa femme lorsqu'ils ont été tourmentés par un fort sentiment d'être surveillés et suivis, même si personne n'était là. Ce sentiment de peur augmentait au fur et à mesure qu'ils allaient, comme s'ils s'accrochaient à eux, et cela arrivait au point où la femme sentait qu'elle ne pouvait plus respirer et voulait partir. Ils sont rentrés chez eux, et la femme avait toujours ce sentiment et a même eu des vertiges. Tout cela était très étrange, mais dans les jours qui suivirent, en regardant la forêt, il devint évident que ce n'était pas une sensation normale."Ma femme a commencé à avoir ce que je ne peux appeler que des« épisodes ». Soudain, il tombait dans une sorte de transe où il s'évanouissait complètement, totalement insensible, puis quand il en sortait, il ne se souvenait de rien. Cela a commencé à se produire de plus en plus fréquemment, et j'ai pensé que cela avait peut-être un effet du stress. Puis un jour, il a commencé à parler dans ses rêves avec une voix qui n'était pas la sienne, parlant de personnes que nous ne connaissions pas. Ma femme ne parle jamais en rêve et ce n'était pas sa voix. Cela a continué pendant environ une semaine. Nous avons finalement rendu visite à un prêtre shintoïste et ce genre d'épisodes s'est arrêté. Je sens à ce jour que quelque chose nous a suivis de cette forêt, même si je ne sais pas quoi. "Qu'y a-t-il dans cet endroit qui attire de telles histoires et pourquoi tant de gens viennent-ils ici pour mourir ? La terre est-elle imprégnée d'énergie spirituelle négative ? Pourquoi cet endroit d'une telle beauté est-il un aimant pour les histoires sur les forces surnaturelles sombres ? Que vous croyiez ou non à ces phénomènes paranormaux, entrer à Aokigahara est sans aucun doute une expérience troublante, bien adaptée pour tester les plus sceptiques.