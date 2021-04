Ah MK8 Deluxe que je ponce encore sévèrement en ligne tellement il est excellent. Je me suis fait la réflexion en y jouant mais ta énormément de courses réellement excellente que je me suis dis que ça serait un vrai challenge d'en faire un classement de la pire à la meilleure ! Chose que j'ai réussi à faire après pas mal d'essais et de temps. Voici donc pour moi le classement des 48 courses de la "pire" à la meilleure !Bien évidemment, ce classement est purement subjectif et ne vous offusquez pas si vous trouvez pas votre circuit préféré dans les 10 premiers heinSeulement 10 vidéos pour le top 10 je vais pas mettre 48 vidéos et vous comprendrez pourquoi j'imagine ^^ mais quand même un petit commentaire pour chaque course.Pour faire ce classement, ça a été assez difficile je prend en compte le fun, la beauté de la course et la technique mais c'est avant tout le fun qui prédomine ici, la musique rentre en compte également.Voici donc le classement !48 )- Je déteste cette course et c'est pour moi la pire, aucun raccourci en plus dans cette course...47)- Très monotone...46)- Pareil... Je suis de toute façon pas un grand fan des courses arc en ciel des anciens MK.45)- La première course n'est clairement pas la meilleure....44)- Pas très joli et pas très intéressante pour ma part...43)- J'étais déjà pas hyper fan de la version GC, ça a pas changé aujourd'hui.42)- Pas une course désagréable mais sans plus pour moi...41)- La musique est très cool mais c'est tout...40)- Une course classique sans plus39)- Un poil meilleur que celle du haut...38 )- Hérité de la version Wii, une course que j'ai jamais trouvé extraordinaire et la musique me tape un peu sur le système.37)- La version inédite de la Rainbow Road n'est clairement pas une des meilleures. Celle de la Wii, 3DS et Gamecube était bien meilleure.36)- Joli, mais sans plus.35)- Je préférais la version GC et en plus ils ont viré la tornade !!!34)- Une course que beaucoup apprécient et même si elle est sympa je trouve qu'il ya bien mieux !33)- Une course vraiment fun car c'est le gros bordel ! Mais se finis trop rapidement malheureusement...32)- Une course difficile, pas la plus fun mais arriver premier à cette course est pas évident !31)- Je trouve cette course super joli et je l'aime assez bien, malheureusement pas assez technique...30)- Je préférais la versjon Wii et GC mais elle reste quand même assez cool !29)- Simplifié par rapport à la version Wii, car les chariots donnent un boost au lieu de nous renverser, mais jamais beaucoup cette course et la musique !28 )- Une course très difficile en 200 Cc ou vous risquez de vous manger une fois sur deux les wagons.27)- Une course que je trouve super jolie ! Et j'aime beaucoup les circuits comme ça dans la MK.26)- Une très bonne course avec une musique entraînante, ça swingue !!25)- Le fun de remonter la cascade avec les accélérateurs !24)- J'aime beaucoup la musique ! Et ya pas mal de passage différent !23)- La seule course dans un manoir hanté, autant en profiter !22)- Une course assez difficile mais vraiment super fun je trouve !21)- Une course qui donne faim ! Super joli, fun, et le petit raccourci a la fin est bien sympa mais pas évident à prendre !20)- C'est pas la course la plus technique c'est clair mais je l'aime beaucoup ! Je la trouve super joli et la musique est top.19)- Une des courses les plus fun du jeu avec les tremplins et les passages avec la boue !18 )- Une super musique, de beaux décors. Et une des courses les plus longues il me semble pour faire ne serait ce qu'un tour. Ce qui déclenche beaucoup de retournement de situation !17)- Magnifique course dans le ciel et c'est la musique de Super Mario Galaxy qui est utilisée !!16)- Une excellente course mais un poil rapide a terminée, mais la musique est génial et elle est super fun !15)- Une des plus belles course du jeu, et pourtant je la déteste sur Wii mais sur cette version elle est excellente et super jolie !14)- J'ADORE la musique mais les tours sont un poil trop rapide, et l'ambiance comme ça dans une horloge je trouve ça fun !13)- Un très bon circuit se déroulant sous une pluie du plus bel effet. L'un des circuits les plus techniques avec ses virages serrés et qui glisse !12)- Peut être pas au niveau de la Montagne DK de la Gamecube mais tout de même très très bon !11)- Un des circuits les plus beaux du jeu, et qui propose les 4 saisons en plus de ça !10)Une vitesse folle ! Pour l'un des circuits les plus fun du jeu !9)- L'un de mes circuits préférés sur GC, il déroge pas à la règle ici et en plus en bien plus joli !8 )- Un circuit de TLOZ dans un MK, original... Ça peut paraître surprenant mais c'est l'un des meilleurs circuits pour ma part !7)- Un excellent circuit, surtout le passage dans l'eau et à la fin. Musique top et fun !6)- L'une des meilleure musique du jeu ! L'impression de se retrouver dans une véritable discothèque à quelque chose de vraiment jouissif !5)- Un circuit excellentissime, j'ai pas grand chose d'autre à dire.4)- L'un des meilleurs circuits du jeu. Beau, fun, assez long, entre la passage avec les dauphins ou sur l'anguille géante c'est un bonheur !!3)- Un circuit de F-Zero ! Super rapide forcément, un circuit tellement génial qu'on en viendrait presque à regretter qu'il n'y est pas d'épisode F-Zero sur Switch...2)- Il a failli avoir la première place pour moi tellement il est excellent. Super beau, fun, assez technique avec pas mal de raccourcis.1)- Médaille d'or pour la route ruban le meilleur circuit du jeu pour moi ! Pas évident surtout en ligne avec ses deux raccourcis sur les tremplins pas simple à prendre. L'impression de se retrouver dans une chambre d'enfant géante avec un petit côté Toy Story ! Et vu le nombre de personnes qui m'a choisisse en lignes, je pense que je ne suis pas le seul à l'adorerVoilà pour mon classement qui fut vraiment pas simple à établir tant les circuits de ce jeu sont pour la plupart vraiment excellent !Et vous alors ? Quel circuits auriez vous mis dans les 10 premier ? Dites le moi en commentaire !Je vous le dis, je prévois d'autre classement que ce soit de jeu, film, musique ou autre. J'aime bien cette idée en plus de mes tops. Je compte aussi faire un nouveau VS dans pas longtemps, l'idée vous avez pas mal plu il me semble.