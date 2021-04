Salut !Si on parlait es logos FF ? J'ai toujours été fan du travail d'Amano, en particulier pour la saga FF (mais pas que, c'est un artiste vraiment incroyable autre que FF), etses logos m'ont toujours fasciné, sans vraiment y regardé de plus près.Chose que j'ai corrigé, puisqu'en regardant à nouveau certains logos, je me suis aperçu qu'ils en disaient bien plus que ce qu'ils montraient !Alors je préviens, je spoil quand même les FF, au cas ou. Je ne sais pas si mes interprétations sont complètement à la ramasse, si les images reflètent ce que je dis ou pas du tout xDMais je les ressens comme ça. Cette première partie se focalise sur FFI jusqu'à FFVII, et les logos de la compilation FFVII.Et vous, les logos FF, ça vous inspire quoi ?Vous pensez que chaque couleur, chaque aspect du logo signifie quelque chose pour l'épisode en question ? Ou pas du tout ?La partie 2 arrive dès demain, je mettrais l'article à jour !