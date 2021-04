Bonjour, nouveau top 10 enfin là en l'occurrence 20 et parce que ya pas que les JV dans la vie, et que je compte diversifier bien plus mes tops et vous proposez différentes choses et pas QUE du JV , voici donc un top 25 de mon groupe préféré avant malheureusement le suicide du chanteur Chester Bennighton en Juillet 2017...Un top bien entendu subjectif, voici donc une sélection pour moi je le précise de leur 25 meilleurs morceaux !Aucun commentaire, juste des vidéos de leur musique !25)24)23)22)21)20)19)17)16)15)14)13)12)11)10)9)7)6)5)4)3)2)1)Voilà, et oui c'est pas Numb ma préférée comme 99 % des gens qui aiment ce groupe xDVoilà, un top avant tout pour ceux qui aiment ce groupe ou les fans. Je notifierai donc personne vous comprenez pourquoi.A la semaine prochaine pour un nouveau top donc !