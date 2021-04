Depuis plusieurs mois, je me suis lancé dans le doublage amateur. À force de prêter ma voix à divers projets, j'ai souhaité créer le mien :Attention, il ne s'agit pas ici d'offrir un doublage au jeu Final Fantasy VII !Je me suis occupé de capturer le jeu pour ensuite monter des épisodes d'environ 10-15 minutes. Voyez donc ça plutôt comme une sorte deet j'estime que près d'une cinquantaine seront nécessaires pour couvrir la saga.J'ai eu recours à 2 mods : Remako pour les décors en HD et NeoMidgar pour une traduction FR digne de ce nom.Je serai ravi que vous y jetiez un œil ;-)