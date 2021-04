Bonjour, je tenais à faire ce post pour inviter ceux qui n'ont pas encore fait ce hellblade à le lancer d'urgence. Je n'avais pas fait le jeu, de ce que j'en avais vu ça me semblait faible en termes de gameplay et assez "bizarre".Inclus dans le game pass je me suis laissé tenter et putain quand je pense que j'ai failli passer à côté de ce chef d'oeuvre.Le jeu est absolument fantastique, NINJA THEORY a mis une putain de claque dans la gueule de cette industrie.Alors c'est sur que si on prend le jeu dans le sens basique du terme on peut lui trouver quelques défauts notamment une certaine "simplicité" dans les énigmes ce serait un bien mauvais raccourci. Le jeu aborde pour une des premières fois le thème de la psychose, du deuil et de son acceptation et de plein d'autres thèmes que nous n'abordons jamais dans le JV. Tout ça en offrant une maestria visuelle de tous les instants, des combats viscéraux, une ambiance de fou et une intégration des mythologies nordiques et celtiques très réusssie.La réalisation (et je ne parle pas que de graphismes) est hallucinante de qualité, de justesse, de créativité. Ninja Theory offre une leçon de maturité à toute l'industrie. La bande son est phénoménale de bon en bout, SENUA est complexe et très très bien jouée, on développe une énorme empathie avec ce personnage et on partage ses souffrances et on mesure la difficulté de sa quête.Bref pour ceux qui sont dans mon cas ne faites pas la même erreur que moi et jouez y, il serait dommage de passer à côté d'un tel jeu (je suis un peu inquiet pour le 2, j'espère que le jeu ne perdra pas ce qui en fait une oeuvre unique).