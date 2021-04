Balan Wonderworld est sorti le 26 Mars, et s'il fait parler ce n'est pas grâce à l'affluence des reviews (on attend le test) mais plus grâce aux avis des joueurs qui sont plus que ravis de nous partager leur expérience. Si vous avez vu le dernier top des ventes japonaises de cette semaine, vous avez du voir que Balan Wonderworld n'était pas dans le top 10. Et bien sachez qu'il n'est pas dans le top 20 non plus. Et toujours pas dans le top 30 si on en croit Famitsu, et ce alors que le n°30 (Family Trainer sur Switch) n'a fait que 2170 ventes la semaine passée.De nombreux articles fleurent déjà sur le net pour dire que Balan Wonderworld a fait moins de 2170 ventes au Japon. C'est faux, car le classement sépare chaque support donc Balan Wonderworld a fait moins de 2170 ventes sur chaque support sur lequel il est sorti. Comme on va pas compter la Xbox ONE et la Series X au Japon parce qu'il faut pas abuser, cela veut quand même dire que Balan Wonderworld n'a probablement pas atteint les 6000 unités vendues en première semaine. Les ventes dématérialisées n'ont probablement pas pu sauver ce score catastrophique.Pour info, le dernier jeu de Yuji Naka, Rodea The Sky Soldier, avait fait 2725 ventes en première semaine sur Wii U. Bref, les jeux de Yuji Naka, c'est comme mettre un lien https dans une balise sur Gamekyo, ça ne marche pas.______________Parce qu'on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance mais pour lui défoncer sa race à l'ambulance, Balan Wonderworld se paye aussi des accusations de plagiat pour une de ses musiques qui ressemble un peu beaucoup si si t'as vu toi même tu sais à une musique de GhostBusters. Alors plagiat ou juste une très grosse inspiration ? À dire vrai, Balan Wonderworld cumule tellement les problèmes que c'est juste une goutte d'eau dans un océan.Les musiques