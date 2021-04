La série connait un véritable embouteillage cette année pour son 25eme anniversaire, entre un film reboot, une série live et CGI Netflix, un jeu multi, un manga, un Resident 8 pour bientôt et des rumeurs d'un Resident Evil Outrage exclu switch, c'est a n'en plus finir...Les fans en rajoutent une couche avec des Fan Games a gauche et a droite et franchement s'il faut en retenir un cette année, c'est assurément Resident Evil During the Storm.Resident Evil During the Storm qu’est-ce que c’est?C’est un projet complètement fou d’une petite équipe de fans de la saga qui vont nous sortir un MOD de Resident Evil 2 et 3 Nemesis qui permettra de vivre le début de l’épidémie de Raccoon City a travers Kevin Ryman.Le jeu s’inspire grandement de Resident Evil Outbreak donc mais sans la fonction ONLINE de ce dernier (échanges d’objets, coop a 4 etc).Là c’est comme si un tout nouveau Resident Evil style PS One revenait de nos jours.Après l'excellente démo : PROLOGUE, les développeurs s’expriment sur les prochains chapitres de ce MOD :Franchement ça donne vraiment envie, surtout après l’excellente démo PROLOGUE, vivement le chapitre 1 donc.Je vous laisse avec le Battle Theme quand une horde fait une apparition dans le jeu, j’ai l’impression que ça vient d’un film, perso j’aime beaucoup, c’était assez classe le gun fight avec ROY dans le couloir du RPD avec cette musique :Lien direct sans pub : http://www.youtube.com/watch?v=yGT6Y_spAuA La démo Prologue avec les 4 fins possibles ici, bon visionnage :Lien direct de la vidéo sans pub : http://www.youtube.com/watch?v=-E-zGtDXPVQ