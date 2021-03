Cinéma

" Sa déclaration faite au magazine Frobes"

" C'est basé sur une série animée très populaire en Europe, et ils en font un film. C'est inspiré de la mythologie grecque.

Nous devions tourner l'année dernière, mais à cause de la pandémie, le tournage a été répoussé déjà deux fois. On espère donc que ce sera pour cette année. On croise les doigts "

Je vois que vous venez de cliquer avec vos gros sabots ou votre gros casque de pégase; mais je vous calme de suite à la vue des annonces sur le projet.Non, je déconne. Je vous laisse seul juge et bourreau; car sur gamekyo on juge sur du vide.L'annonce surnous vient de l'actriceconnu pour son rôle de Jean Grey dans Xmen, et qui nous dit que le devait être tourné l'année dernière et fût repoussé par deux fois. Le tournage commence bien cette année. Par contre, on ne connaît pas les autres acteurs et actrices attachés au projet.Je vous vois encore parler entre vous et vous dire: Mais qui est derrière ce futur massacre à la Dragon Ball Evolution ? J'y viens.Vous retrouvez à la réalisation du film le polonais, producteur de la série( que j'ai bien apprécié) . Alors que le script sera signé aux six mains deCe dernier doit vous parlez, pour être le responsable du scénario de la série CG Saint Seiya de 2018 mis en avant sur Netflix. Voilà, le responsable de la souillure de vos yeux ensanglantés et qui a fait fondre les touches de votre clavier lors de votre déversement de haine envers cette interprétation très libre et qui pouvait faire penser au jeu vidéo de la NES.La question qui me trotte maintenant dans la tête; est ce que cette nouvelle adaptation de l'œuvre deaura telle le droit d'être à la hauteur de son statut?Je vous laisse polimiquer sur le projet et vous rappelle que mon ami Jérôme Alquié travaille sur Saint Seiya qui sera très suivi par le maître comme sur Albator: les mémoires de l'arcadia.