Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire Pierre Ménès mais voici ce qu'a déclaré EA Sports France en vue des accusations d'harcèlement sexuel à son encontre.Celui-ci est connu pour ses blagues sexistes, ses soulèvements de jupe et ses mains aux fesses.Une journaliste s'était sentie humiliée voire pire le jour où les actions ci-dessus lui ont été adressées.Canal+ a décidé de ne pas diffuser ces images pour protéger "son chroniqueur number one" (même si Habib Beye le mange tous les jours... Pas de blague)

posted the 03/24/2021 at 03:32 PM by kevisiano