Pour ceux qui se demande ce qu'est la Snyder Cut c'est tout simplement le film de base du réalisateur Zack Snyder qui aurai du sortir en 2017 mais la Warner suite aux nombreuses critiques injustifié de Man Of Steel et de Batman vs Superman ont trouvé un prétexte pour évincer Snyder du projet (la mort de sa fille) pour laisser place à une "Marvelisation Cinématographique" de la Justice League avec le réalisateur du film Avengers Joss Wedon ! Je ne lui en veut pas du tout vu qu'il n'est pas fautif dans cette histoire mais c'est surtout la Warner qui à décider de changer de ton et on sait ou ca la mener (Birds Of Prey à gerber)Marvel n'est pas qui veut ! Pour moi le début du DCU etait juste magique et avait tellement de potentiel ! La Warner est devenu complètement folle en voulant meme se débarrasser de Johnny Depp pour le prochain film Les Animaux Fantastique, en raison de sa vie privé ! WTFBref tout ca pour vous dire que les gens qui pense que cette version est la meme, vous avez tout faux ! Ne jugez pas une oeuvre sans l'avoir vu...Vivement Black Adam qui me hype de fou