Bon alors, remis de vos émotions sur les annonces ?Après coup, vous en pensez quoi de tout ça ? Hype, pas hype ?Je vous ai fais un petit récap' vidéo des annonces de tout ça, avec mon avis sur la chose, mais aussi une théorie sur Weiss, sur ce qu'on voit de The First SOLDIER également.Le Battle Royale, personne ne l'avait vu venir je crois.Et Ever Crisis a toute sa place sur Switch, vous pensez que ça arrivera ? J'imagine que oui pour ma part.La machine FFVII est donc relancée, avec un DLC, un BR, et une compil' de la compil' avec un "remake" d'FFVII Original que certains fans auraient voulu voir.Square Enix en donne beaucoup, mais est-ce que c'est ce que les joueurs veulent vraiment ?PS : Je vous prépare une traduction de l'interview de Nomura