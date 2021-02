Sanglier abattu en Seine-et-Marne : «Ce n’était pas qu’un animal, c’était mon bébé»Une vidéo d’un chasseur tuant un sanglier domestiqué a provoqué l’indignation. Alain Martin, qui l’avait recueilli, n’en peut plus que les animaux vivant sur son domaine se fassent tirer dessus. La ministre Barbara Pompili a demandé l’ouverture d’une enquête.La vidéo, terrible, montre le jeune animal exécuté alors qu'il suit les chasseurs, en toute confiance

