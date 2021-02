Suite à un échange de tweets que j'ai eu avec les concepteurs & éditeurs de la pépite CrossCode je suis en mesure de vous informer que la version française n'est malheureusement pas prévue au programme pour la suite des événements.Phoque it."Pour le moment, nous n'avons pas l'intention d'ajouter d'autres langues à CrossCode. Cela a deux raisons, l'une étant la quantité massive de mots dans le jeu (environ 300k) et le fait que la règle a toujours été de s'assurer que les traductions sont non seulement très, très bien faites, mais aussi d'ajouter leurs propres blagues et idées. Cela rend la traduction du jeu un peu délicate.Cependant, nous n'empêchons pas les utilisateurs de faire des traductions fan. Nous pourrions même un jour ouvrir les tables de traduction si les gens veulent faire des traductions. Juste pour clarifier : les traductions de fans ont le problème qu'elles sont difficiles à intégrer dans le jeu. Nous n'avons jamais eu le temps d'adapter le système pour simplifier l'intégration. Cependant, il existe des projets de modding qui ont rendu possible l'intégration de traductions de fans.À un moment donné, nous pourrions prendre le temps de mettre en évidence ces projets de traduction et également de distribuer des documents pour simplifier le processus de traduction. Faire ces choses pendant que du nouveau contenu est développé n'est qu'une très grande distraction. Cependant, le développement du contenu sera bientôt terminé."Pour rappel un nouveau DLC (payant) sortira après demain sur PC et cet été sur consoles.