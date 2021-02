Je suppose que dix ans, cinq jeux et six titres de postes n'étaient pas suffisants. Je suis heureux de retrouver de nombreux amis et anciens collègues d'Insomniac Games en tant que principal designer. Cela m'amène à mon septième titre professionnel ; maintenant, je dois juste travailler quelques jours et créer quelques jeux, n'est-ce pas ?

Alors qu'il avait décidé de quitter The Initiative (Xbox Game Studios), où il s'occupait du game design de Perfect Dark, pour des raisons personnelles tout en évoquant un besoin de s'écarter de l'industrie vidéoludique pendant un petit moment, Drew Murray annonce son retour chez Insomniac Games avec un nouveau poste à la hauteur de ses compétences.Un nouveau Resistance en cours de développement sur PS5 ?