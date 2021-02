D'après, l'Arabie Saoudite aurait injecté, via son Fond d'Investissement Etatique, la sommedans le jeu vidéo.Et où ça me direz vous précisément? Dans les 3 principaux mastodontes américains : Electronic Arts, Activision-Blizzard et Take-Two Interactive.Doit on y voit une opération simplement pécuniaire ou une stratégie politique pour peser davantage sur l'économie américaine voir sur la ligne Jeu Vidéo de ces éditeurs?On va peut être avoir moins de Call Of au Moyen Orient et plus sur Mars du coup !