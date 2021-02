sous la meme forme que stada donc.. sur navigateur! (chrome et edge pour linstant)il semblerait qu'en interne chez ms le xcloud sur navigateur ai atteint la dernière phase de test en interneavec un maximum d'employé ms qui y ont acces,klobrille prevoit une sortie pour le printempsaucune idée de la résolution par contre (on espère du 1080p)rappel le xcloud est inclu dans le gamepass ultimatele plan est en marche

Who likes this ?

posted the 02/15/2021 at 03:23 PM by skuldleif